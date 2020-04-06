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İran'da koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 739 oldu

İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136 artarak 3 bin 739'a yükseldi.

AA |
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İran'da koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 739 oldu

Koronavirüs İran'da can almaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136 artarak 3 bin 739'a yükseldi.

60 BİN 500 KİŞİ SALGINA YAKALANDI

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 274 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 60 bin 500’e çıktığını duyurdu.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 24 bin 236 kişi olarak bildirilirken, 4 bin 83 hastanın yoğun bakımda olduğu belirtildi.

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 739 oldu

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 739 oldu

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