İran'da koronadan ölenlerin sayısı 4 bin 958 oldu

Ölümcül koronavirüs İran'da can almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1499 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

ÖLÜ SAYISI 4 BİN 958'E YÜKSELDİ

Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 4 bin 958'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 79 bin 494'e ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 563 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.





İYİLEŞEN HASTA SAYISI 54 BİN 64

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşenlerin sayısının bir gün içinde 1835 arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 54 bin 64 olduğunu belirtti.

Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan koronavirüs test sayısının ise 319 bin 879 olduğunu sözlerine ekledi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI DÜŞÜŞE GEÇTİ

İran Sağlık Bakanlığının vaka ve can kayıplarına ilişkin açıkladığı verilere göre, ülkede koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı üst üste 6 gün düşüş gösterdi.



