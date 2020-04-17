taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9279
Euro
7.498
Altın
1685.44
Borsa
98170.89
Gram Altın
376.674
Bitcoin
49100.03

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 4 bin 958 oldu

Ülkede koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak 4 bin 958'e yükselirken, toplam vaka sayısı 79 bin 494'e ulaştı.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 4 bin 958 oldu

Ölümcül koronavirüs İran'da can almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1499 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

ÖLÜ SAYISI 4 BİN 958'E YÜKSELDİ

Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 4 bin 958'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 79 bin 494'e ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 563 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 4 bin 958 oldu

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 54 BİN 64

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşenlerin sayısının bir gün içinde 1835 arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 54 bin 64 olduğunu belirtti.

Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan koronavirüs test sayısının ise 319 bin 879 olduğunu sözlerine ekledi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI DÜŞÜŞE GEÇTİ

İran Sağlık Bakanlığının vaka ve can kayıplarına ilişkin açıkladığı verilere göre, ülkede koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı üst üste 6 gün düşüş gösterdi.

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 4 bin 958 oldu

İlginizi Çekebilir
Japonya'da maske izdihamı kamerada
Koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edilen Japonya'da maske izdihamı yaşandı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.
İspanya'da korona bilançosu: 19 bin 715 ölüm
İspanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 585 artışla 19 bin 715'e çıktı.
İngiltere'de koronavirüs ilacı denemesi başladı
Oxford Profesörü Peter Horby, ilaç çalışmalarına işaret ederek, haziran ayında sonuç alabileceklerini söyledi.
Elleri kağıt havluyla kurulamak virüse karşı daha etkili
Koronavirüse karşı ellerin yeterince yıkanmaması halinde kağıt havlu kullanımının, virüsle mücadelede daha etkili olduğu ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
1022
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
1086
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
321
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
165
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
84
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
441
Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolu bitiyor
Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolu bitiyor
601
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir