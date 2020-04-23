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İran'da koronadan ölenlerin sayısı 5 bin 481 oldu

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 90 artarak, 5 bin 481'e yükseldi.

AA |
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İran'da koronadan ölenlerin sayısı 5 bin 481 oldu

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs İran'da can almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 90 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1030 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 5 BİN 481 OLDU

Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 5 bin 481'e çıktığını belirten Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 87 bin 26'ya ulaştığını bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 105'inin durumunun kritik olduğunu belirten Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 64 bin 843 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan koronavirüs test sayısının ise 389 bin 507 olduğunu belirtti.

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 5 bin 481 oldu

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