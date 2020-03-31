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İran'da koronavirüs nedeniyle 17 kili isim öldü

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülkelerden İran'da, rejimin 17 kilit ismi hayatını kaybederken, 13 isimde de virüs tespit edildi.

İHA |
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İran'da koronavirüs nedeniyle 17 kili isim öldü

Dünyada yayılmaya devam eden koronavirüsün en çok yayıldığı ülkeler arasında, salgının başlarında Çin’den sonra İran geliyordu.

Ülkede rejimin 17 kilit ismi virüs nedeniyle hayatını kaybederken; 13 isme de koronavirüs teşhisi konuldu. İran medyasında yer alan haberlerde, en son virüs tespit edilen kişinin İran Parlamentosu eski Başkan Yardımcısı Mohammad-Reza Khatami olduğu açıklanmıştı. Khatami’nin, 1979 yılında ABD Büyükelçiliğine yapılan işgale ve 52 kişini rehin alınmasına destek verdiği belirtiliyor.

İran'da koronavirüs nedeniyle 17 kili isim öldü

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI DA VİRÜS KAPTI

Khatami’nin yanı sıra, 11 Mart’ta İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri’nin de koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu. İran medyası aynı gün, Turizm Bakanı Ali Asghar Mounesan ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhammed Ali İravani’de virüs tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüse yakalanan isimler arasında Kadın ve Aile İşleri Başkan Yardımcısı Masume Ebtekar, Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakan Yardımcısı İraj Harirchi, Sanayi, Maden ve İşletme Bakanı Reza Rahmani ve  eski Adalet Bakanı Mostafa Pourmohammadi’nin yanında diğer milletvekilleri de yer alıyor.

İran'da koronavirüs nedeniyle 17 kili isim öldü

17 KİLİT İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede koronavirüs nedeniyle, aralarında rejimdekilerin, komutanların, din adamlarının ve siyasetçilerin de yer aldığı 17 isim yaşamını yitirdi. Bu isimler arasında, İran Devrim Muhafızları’nın kurucularından Habib Barzegari, İranlı milletvekili Hamid Kahram, İran Uzmanlar Meclisi üyesi Hashem Bathaie Golpayegani bulunuyor.

İran'da koronavirüs nedeniyle 17 kili isim öldü

ABD'Yİ SUÇLAMIŞTI

Golpayegani, ölümünden önce koronavirüs salgını için ABD’yi suçlayarak, "Benim fikrime göre ABD virüsün kaynağı. ABD askeri virüsü üretti ve Çin’de yayılmasını sağladı" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları komutanlarından Nasser Shabani ve Hossein Asadollahi de koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Ülkede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 757’ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 41 bin 495’e çıktı.

İran'da koronavirüs nedeniyle 17 kili isim öldü

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