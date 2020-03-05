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İran'da koronavirüs spor faaliyetlerini vurdu

Dünyayı etkisi altına koronavirüs, İran'da hayatı durma noktasına getirdi.

AA | 05.03.2020 - 11:58..
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İran'da ölümlere neden olan koronavirüs salgını, spora da sıçradı.

Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, koroanvirüs sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri, 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.

KORONAVİRÜS, SPOR FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı.

İran'da koronavirüs spor faaliyetlerini vurdu

VAKA SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.

İran'da koronavirüs spor faaliyetlerini vurdu

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