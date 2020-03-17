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İran'da koronavirüse karşı önlem almayanlara hapis cezası

Koronavirüs salgının yayılması sonucu önlem almayanlar ve hastalığını gizleyenler 1 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

AA | 17.03.2020 - 11:31..
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Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs, İran'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Yargı Erki Yetkilisi Rıza Mesudifer, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması ve hastalığın yetkililerden gizlenmesinin halk sağlığına yönelik tehdit eylemi olarak kabul edileceğini belirtti.

ÖNLEM ALMAYANLARA 1 YIL HAPİS CEZASI

Virüsün kalabalık ortamlardaki artış hızına dikkati çeken Mesudifer, "Sergi, festival, alışveriş merkezi gibi kalabalık ortamlardan sorumlu kişiler, Sağlık Bakanlığının uyarılarını göz ardı edip gerekli önlemleri almazsa halk sağlığını tehdit etmekle suçlanacak ve Ceza Kanunu'nun 688'inci maddesine göre 1 bir yıla kadar hapisle cezalandırılacaklar." dedi.

Mesudifer, hastalığının farkında olmasına rağmen karantina ya da sağlık merkezlerine başvurmayan kişilerin de söz konusu yasa gereği cezalandırılacağını belirtti.

İran'da koronavirüse karşı önlem almayanlara hapis cezası

CAN KAYBI 853'E ÇIKTI

İran'da son olarak koronavirüs nedeniyle can kaybı 853'e, vaka sayısı da 14 bin 991'e yükseldi.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edildi.

Sergi, festival, türbeler, müzeler, tarihi mekanlar da kapatıldı.

İran'da koronavirüse karşı önlem almayanlara hapis cezası

İran'da koronavirüse karşı önlem almayanlara hapis cezası

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