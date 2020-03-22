İran’da koronavirüsle sahte alkolden ölüm de arttı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeni ile insanlar kendi önlemlerini almaya sürdürüyor. İran’da korona virüsten koruduğu düşüncesiyle sahte alkol içen kişiler gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

SAHTE ALKOLDEN 194 KİŞİ ÖLDÜ

İran’da sahte alkol nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 194’e yükseldi. Öte yanda İranlı bir aile 5 yaşındaki çocuklarına alkol içirdi.

KORONAVİRÜSTEN KORUMAK İÇİN ALKOL İÇİRDİLER

Doktorların yaptığı açıklamada koronavirüsten koruması için alkol içirilen çocuğun komada olduğunu, iki gözünü kaybettiğini bildirdi.

İran’da korona virüs vakaları 20 bin 610’a, ölenlerin sayısı bin 556 kişiye ulaştı.