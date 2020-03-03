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İran'da koronavirüsten ölenlerin morgdaki görüntüleri

İran'da yayılmaya devam eden koronavirüs 77 can alırken, hastane morglarında sıralanmış cesetlerin görüntüleri İran ajansları tarafından yayınlandı.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 17:19..
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Çin'den Asya ve Avrupa'ya yayılan koronavirüs, can almaya devam ediyor.

Dünyayı alarma geçiren virüs salgını, Çin'de 3 binden fazla insanın ölmesine neden oldu.

İran'da koronavirüsten ölenlerin morgdaki görüntüleri VİDEO

ÖLÜ SAYISI 77 OLDU

Çin'den sonra virüsten en çok etkilenen ülkeler İtalya ve İran oldu. Özellikle İran'da 77 kişinin ölmesine neden olan virüs yayılmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar 2 bin 336 virüs vakası tespit edilen ülkede, 23 milletvekilinde de testler pozitif çıktı.

ACİL DURUM MERKEZİ BAŞKANI'NA BULAŞTI

Son olarak  İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend'in de virüse yakalandığı ülkeden, ürpertici görüntüler geliyor.

MORGLARDA CESETLER BİRİKİYOR

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ceset torbalarıyla bir hastanenin morgunda sıralanan cesetlerin görüntüleri, İran medyası tarafından yayınlandı.

Görüntülerde, morg koridorlarında onlarca cesedin biriktiği görülüyor.

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