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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 194'e çıktı

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194’e vaka sayısı 6 bin 566’ya yükselirken, şehirlere girişlere kısıtlama getirildi.

DHA | 08.03.2020 - 14:08..
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İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 194'E YÜKSELDİ

Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 49 kişi daha artarak 194’e ulaştığını, 743 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının ise 6 bin 566’ya çıktığını bildirdi.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 194'e çıktı

ŞEHİRLERE GİRİŞ İÇİN KISITLAMA KONULDU

Tahran yönetimi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirlere girişlere kısıtlama getirdi. Birçok ilde, o ile ait olmayan araçlar ve o ilde ikamet etmeyen insanlar polis tarafından kurulan kontrol noktalarından geri çevridi.

İran devlet havayolları şirketi IranAir’in tüm Avrupa ülkelerine olan uçuşları askıya alındı.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 194'e çıktı

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 194'e çıktı

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