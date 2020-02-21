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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle İran'da ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

AA | 21.02.2020 - 13:44..
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Çin'in Vuhan kentinden çıkan koronavirüs, dünyanın birçok ülkesine yayıldı.

Bu ülkelerden biri de İran oldu.

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde 2 kişinin ölümcül virüs nedeniyle öldüğü İran'da, 2 kişinin daha öldüğü açıklandı.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e çıktı

13 KİŞİ YENİ VAKA

İran Sağlık Bakanlığı, 13 kişide ise koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

İran'da koronavirüs paniği nedeniyle insanlar sokaklarda maskeyle gezmeye başladı.

Ülkede maske satışlarına talebin artması üzerine Türkiye'den İran'a maske ihracatı da hızlandı.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e çıktı

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e çıktı

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e çıktı

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