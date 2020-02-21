İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Çin'in Vuhan kentinden çıkan koronavirüs, dünyanın birçok ülkesine yayıldı.

Bu ülkelerden biri de İran oldu.

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde 2 kişinin ölümcül virüs nedeniyle öldüğü İran'da, 2 kişinin daha öldüğü açıklandı.

13 KİŞİ YENİ VAKA

İran Sağlık Bakanlığı, 13 kişide ise koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

İran'da koronavirüs paniği nedeniyle insanlar sokaklarda maskeyle gezmeye başladı.

Ülkede maske satışlarına talebin artması üzerine Türkiye'den İran'a maske ihracatı da hızlandı.