İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 66 oldu

1 Yunanlılar mültecilerin botlarını batırmaya çalıştı Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından bulundukları bot batırılmaya çalışılan mülteciler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

2 Alman basını: AB göçmen girişini engellemeli Türkiye’nin sınırları açarak milyonlarca mülteciye geçiş hakkı vermesi, Avrupa genelinde korkuya sebep oldu. Alman Die Welt, mültecilere kucak açmaktansa bölgeye asker yığma çağrısı yaptı.

3 Dünya'nın iki katı büyüklüğünde yaşanabilir gezegen keşfedildi Bilim insanları, Dünya'nın iki katı büyüklüğünde potansiyel olarak yaşanabilir olan yeni bir dış gezegen buldu.

4 BM Suriye Araştırma Komisyonu: Rusya savaş suçu işledi BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi.

5 Kalın'dan Avrupa'ya göçmen tepkisi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa'nın göçmenler karşısındaki tutumuna tepki gösterdi. Kalın, "Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada. Yapabileceğimizin bir sınırı var" dedi.

6 Boyd: Ayrılmayacağım Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Tyler Boyd, siyah-beyazlı kulüpteki geleceğiyle ilgili, "Beşiktaş'a katkı sağlama hayalim devam ediyor" dedi.