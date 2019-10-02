İran'da köylülere AIDS bulaştı

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletindeki Lordigan ilçesine bağlı Çınar Mahmud köyünde yüzlerce kişi, sağlık görevlilerinin kullandığı enjektör nedeniyle kendilerine HIV bulaştığını söyleyerek, eylem yaptı.

"SORUMLULAR HESAP VERSİN"

Lordigan Kaymakamlığı önünde düzenlenen eylemde, "Sağlık memurları yüzünden halk AIDS'e yakalandı" pankartları taşıyan köylüler, sorumluların hesap vermesini istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çaharmahal-Bahtiyari Eyaleti Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.