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İran'da köylülere AIDS bulaştı

İran'da sağlık memurlarının kullandığı enjektör nedeniyle yüzlerce kişiye, AIDS'e yol açan HIV bulaştı. Köylüler eylem yaptı.

AA | 02.10.2019 - 16:52..
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İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletindeki Lordigan ilçesine bağlı Çınar Mahmud köyünde yüzlerce kişi, sağlık görevlilerinin kullandığı enjektör nedeniyle kendilerine HIV bulaştığını söyleyerek, eylem yaptı.

"SORUMLULAR HESAP VERSİN"

Lordigan Kaymakamlığı önünde düzenlenen eylemde, "Sağlık memurları yüzünden halk AIDS'e yakalandı" pankartları taşıyan köylüler, sorumluların hesap vermesini istedi.

İran'da köylülere AIDS bulaştı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çaharmahal-Bahtiyari Eyaleti Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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