İran’da maaşlarını alamayan işçilerin protestosu büyüyor

İran’da maaşı ödenmeyen işçilerin ülkenin dört bir yanında düzenledikleri protestolar büyümeye başladı.

Ülkenin güneyindeki Huzistan eyaletinin Şuş şehrinin Heft Tepe şeker fabrikasında işçilerin protestolarıyla başlayan itirazlar kısa sürede ülkenin dört bir yanını sardı.

YETKİLİLERE GÜVENMİYORLAR

Aylardır maaşlarını alamayan Heft Tepe işçilerine ilk destek Huzistan eyaletinin merkezi olan Ahvaz’dan geldi. Benzer sıkıntılarla zor durumda olan Ahvaz’ın çelik fabrikasının işçilerinin sokak eylemleri 24. gününe girdi. Yetkililerin vaatlerine güvenmeyen işçiler, maaşları ödenmediği ve çalışma şartları düzeltilmediği takdirde itirazlarına devam edeceklerini açıkladı.

HASTANE ÇALIŞANLARIDA MAAŞ ALAMIYOR

Başkent Tahran’ın yakınlarındaki Kerec şehrinde İmam Humeyni Devlet Hastanesi çalışanları da ödemelerindeki gecikmeyi hastanenin önünde protesto etti. İran’ın Kazvin, Hemedan ve Zencan şehirlerinde de benzer nedenlerle işçi ayaklanmaları devam ediyor.

''DIŞ POLİTİKA PROTESTOCULARIN HEDEFİNDE''

Daha önce benzer itirazlarda olduğu gibi sloganlar yine hükümetin dış siyasetini hedef aldı. Ahvaz’da protestocular “Suriye’yi bırak, bizim halimizi düşün” sloganları atarak Tahran’ın Suriye siyasetini eleştirdi. Öte yandan İranlı yetkililerin her gün kötüye giden ekonomide ABD’nin ambargolarının geri getirilmesini sebep göstermelerine itiraz eden halk “Bizim düşmanımız burada, ABD diyerek yalan söylüyorlar” sloganları attı.

İŞÇİ VE ÖĞRENCİLER OMUZ OMUZA

İtirazların sokaklara taştığı günden itibaren özellikle başkent Tahran’da öğrenciler, bulunduğu kampüslerde destek yürüyüşü düzenliyor. Ayrıca yürüyüş yapan öğrenciler gözaltında tutulan işçilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.



