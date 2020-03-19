İran'da mahkumlar korona korkusuyla cezaevinden kaçtı

İran’ın Loristan eyaletine bağlı Hürremabad şehrindeki Parsilon Cezaevi'nden 20 mahkumun korona virüsü korkusu nedeni ile kaçtığı belirtildi.

ŞEHRİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Emniyet güçleri yaptığı açıklamada, cezaevinden kaçan mahkumları yakalamak için şehir içerisinde geniş güvenlik önlemleri aldıklarını duyurdu. Emniyet güçleri şehrin tüm giriş ve çıkışlarını kapattı.

HAMANEY AF ÇIKARMIŞTI

İran’da koronavirüs nedeniyle Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney, 10 bin mahkuma af kararı çıkartırken, şu ana kadar 85 bin mahkumun geçici süreliğine serbest bırakıldığı açıklandı.