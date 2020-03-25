İran'da ölü sayısı 2 bin 77'ye çıktı

Dünya genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bine yaklaşırken, vaka sayısı ise 420 bini geçti...

İran'da ise salgın kaynaklı ölü sayısı 2 bin 77'ye yükseldi.

24 SAATTE 143 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte korona nedeniyle ülke genelinde 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

VAKA SAYISI 27 BİNİ GEÇTİ

Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 77'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının ise 2 bin 206 artarak 27 bin 17'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur ayrıca 9 bin 625 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.