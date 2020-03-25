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İran'da ölü sayısı 2 bin 77'ye çıktı

Ülkede son 24 saatte korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak, 2 bin 77'ye, vaka sayısı ise 27 bin 17'ye yükseldi.

AA | 25.03.2020 - 12:47..
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Dünya genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bine yaklaşırken, vaka  sayısı ise 420 bini geçti...

İran'da ise salgın kaynaklı ölü sayısı 2 bin 77'ye yükseldi.

24 SAATTE 143 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte korona nedeniyle ülke genelinde 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'da ölü sayısı 2 bin 77'ye çıktı

VAKA SAYISI 27 BİNİ GEÇTİ

Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 77'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının ise 2 bin 206 artarak 27 bin 17'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur ayrıca 9 bin 625 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da ölü sayısı 2 bin 77'ye çıktı

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