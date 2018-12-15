İran'da otomobil üretimi yüzde 57 azaldı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre; ülkedeki otomobil üretimi geçen yılın kasım ayında 135 bin 402 iken, bu yılın aynı döneminde 57 bin 627'ye düştü.

ABD'nin, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra uygulamaya koyduğu tek taraflı yaptırımlar, İran'ın en önemli istihdam alanlarından otomotiv sektörünü de hedef alıyor.





EN BÜYÜK DÜŞÜŞ OTOBÜSTE

İran ekonomisinin, en önemli dayanaklarından otomotiv sektöründeki en büyük düşüş ise yüzde 99'la otobüs üretiminde oldu. Kasım 2017'de 163 otobüsün üretildiği ülkede, geçen ay sadece 1 otobüs üretim bandından indi.

Yerli otomobil üreticileri İran Khodro ve Saipa tarafından, 100 binden fazla kişi istihdam edilirken, yaklaşık 700 bin İranlı da otomobil üretimi ile ilgili sektörlerde çalışıyor.

DESTEK ALAMAYINCA YERLİ ÇÖZÜME YÖNELDİ

Avrupalı otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen gibi şirketler, ABD yaptırımları nedeniyle İran'daki faaliyetlerini durdurdu. Bu yüzden parça tedarikinde sorunlarla karşılaşan İran, yerli çözümlere yöneldi.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhsin Salihi Niya, otomotivde parça tedarikinin "İran Khodro" tarafından sağlanacağını duyurdu.



