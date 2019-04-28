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İran'da para ödüllü bilgi yarışması yasaklandı

Dünyaca ünlü Kim Milyoner Olmak İster formatında gerçekleştirilen yarışma için fetva verildi.

Haber Merkezi | 28.04.2019 - 14:40..
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İran'da para ödüllü bilgi yarışması yasaklandı

İran'da, Türkiye'de de format olarak aynısı ekranlarda yer alan Kazanan Ol yarışması tepkiler üzerine yasaklandı.

Kim Milyoner Olmak İster adıyla dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan programın İran'daki ömrü kısa oldu.

İran'da para ödüllü bilgi yarışması yasaklandı

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, programın tehlikeli olduğunu söyledi. 
Ülkenin önde gelen vaizlerinden Ayetullah Makarem Şirazi, konuyla ilgili fetva yayınladı.

İran'da para ödüllü bilgi yarışması yasaklandı ViDEO

ÖDÜL 1 MİLYAR İRAN RİYALİ

Programın sunuculuğunu İranlı aktör Muhammed Rıza Golzar yapıyordu. Yarışmayı kazanana ise 1 milyar İran riyali yani 25 bin dolar veriliyordu.
Yarışma 'helal kumarhane' eleştirileriyle hedef haline gelmişti.

İran'da para ödüllü bilgi yarışması yasaklandı

İran'da para ödüllü bilgi yarışması yasaklandı

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