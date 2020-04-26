taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

İran'da premature doğan bebek koronayı yendi

İran'ın Yezd kentinde 800 gram olarak dünyaya gelen bir bebek, yeni koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İran'da premature doğan bebek koronayı yendi

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Yezd kentinde 40 gün önce 800 gram ağırlığında bir bebek dünyaya geldi.

Korona hastası olan annesinden vürüslü şekilde doğan bebek, tedaviye cevap vererek iyileşti.

KORONAYI YENDİ 400 GRAM DAHA KİLO ALDI

Konu hakkında İRNA'ya açıklamalarda bulunan Şehid Saduki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Mahmud Nuri, "Koronavirüse yakalanmış anneden 40 gün önce 800 gram olarak dünyaya gelen Emir Ersalan bebekte yeni tip koronavirüs tespit edilmişti. Bugün 1200 gram olan Ersalan bebek hastalığı yendi." dedi.

ANNESİ DE İYİLEŞTİ

Nuri, bebeğin annesinin de koronayı yendiğini sözlerine ekledi.

İran'da premature doğan bebek koronayı yendi

İlginizi Çekebilir
Tolga Karel: 12 ceset taşıdım
ABD'ye taşınan ve tır şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdığını anlattı.
Suudiler Çin ile tıbbi malzeme anlaşması yaptı
Suudi Arabistan, Çin'den 995 milyon riyallik (265,3 milyon dolar) tıbbi malzeme alınacağını duyurdu.
İtalya'da günün koronavirüs bilançosu
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260 artarak, 26 bin 644’e yükselirken, bu sayı 14 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük sayı oldu.
Batı ülkeleri koronavirüsün pençesinde
Koronavirüs salgınını ciddiye almayan ülkeler, yüksek vaka ve ölüm sayılarıyla başa çıkmakta zorlanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsveç'teki Türk hastanın kızından içten açıklamalar
İsveç'teki Türk hastanın kızından içten açıklamalar
802
Kim Jong-un bitkisel hayatta olduğu öne sürüldü
Kim Jong-un bitkisel hayatta olduğu öne sürüldü
279
Mardin'de ekmek dağıtan iki fırıncı dayak yedi
Mardin'de ekmek dağıtan iki fırıncı dayak yedi
411
Türkiye'de koronavirüste son durum
Türkiye'de koronavirüste son durum
266
Trakya semalarında UFO heyecanı
Trakya semalarında UFO heyecanı
417
Diş tedavisi sırasında alınacak koronavirüs önlemleri
Diş tedavisi sırasında alınacak koronavirüs önlemleri
50
İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getirildi
İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getirildi
782
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir