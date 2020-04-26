İran'da premature doğan bebek koronayı yendi

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Yezd kentinde 40 gün önce 800 gram ağırlığında bir bebek dünyaya geldi.
Korona hastası olan annesinden vürüslü şekilde doğan bebek, tedaviye cevap vererek iyileşti.
KORONAYI YENDİ 400 GRAM DAHA KİLO ALDI
Konu hakkında İRNA'ya açıklamalarda bulunan Şehid Saduki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Mahmud Nuri, "Koronavirüse yakalanmış anneden 40 gün önce 800 gram olarak dünyaya gelen Emir Ersalan bebekte yeni tip koronavirüs tespit edilmişti. Bugün 1200 gram olan Ersalan bebek hastalığı yendi." dedi.
ANNESİ DE İYİLEŞTİ
Nuri, bebeğin annesinin de koronayı yendiğini sözlerine ekledi.