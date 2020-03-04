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İran'da sağlık çalışanları dans ederek stres atıyor

Koronavirüsün yayılmasıyla can kaybının arttığı ülkede, hastanelerde çalışan doktorlar halay çekerek dans etti.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 15:17..
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Dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüs, İranı'da etkisi altına alırken, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı ise 2 bin 822'ye yükseldi.

Ülkenin hastanelerinde görevli olan birçok sağlık çalışanı ise her geçen gün artan ölümlere rağmen salgınla mücadele etmeye devam ediyor.

DOKTORLAR STRES ATMAK İÇİN DANS ETTİ

Artan vakalarla mücadele eden sağlık görevlileri, hastane koridorlarında ve odalarında halay çekerek dans etti.

Stres atmaya çalışan doktorlar arasında, kamusal alanda dans etmesi yasak olan kadınlar da yer aldı.

İran'da sağlık çalışanları dans ederek stres atıyor

İran'da sağlık çalışanları dans ederek stres atıyor

İran'da sağlık çalışanları dans ederek stres atıyor

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