İran'da sahte içkiden 320 kişi öldü, 62 kişi kör oldu

İran'da koronavirüs nedeniyle 3 bin 36 kişinin hayatını kaybetmesinin yanında, virüse karşı insanların korunma yöntemleri de can almaya devam ediyor.

3 BİNDEN FAZLA İNSAN SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENDİ

İran haber ajansı Fars'a göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, 6 Mart'tan bu yana ülke genelinde 3 bin 117 kişinin sahte içkiden zehirlenerek hastanelere başvurduğunu söyledi.

Zehirlenenlerden 1.066 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını aktaran Cihanpur, bunlardan 73'ünün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü belirtti.

320 KİŞİ ÖLDÜ, 62 KİŞİ KÖR OLDU

Cihanpur, sahte içki nedeniyle bugüne kadar 320 kişinin yaşamını yitirdiğini, 62 kişinin de görme yetisini kaybettiğini açıkladı.

Bu kapsamda sahte içki üreten birçok kişi gözaltına alınırken, yapılan operasyonlarda yüz binlerce litre alkol ele geçirildi.