taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5142
Euro
7.0741
Altın
1478.99
Borsa
86801.53
Gram Altın
310.301
Bitcoin
35925.12

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 180'e yükseldi

Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, sosyal medyada alkolün virüsü kontrol edebileceğine dair söylentilerin, bu duruma yol açtığını belirtti.

AA | 19.03.2020 - 12:00..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, eyalette 6 Mart'tan bu yana sahte içki nedeniyle 427 kişinin zehirlenerek hastanelere başvurduğunu açıkladı.

14 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Bugüne kadar zehirlenenlerden 65 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Muradiyan, şu anda 14 kişinin de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü belirtti.

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 180'e yükseldi

ALKOLÜN VİRÜSÜ KONTROL ETTİĞİ SÖYLENTİLERİ ÖLÜME SEBEP OLUYOR

Muradiyan, "Maalesef sosyal medyada alkolün koronavirüsü kontrol edebileceğine dair söylentiler bu duruma yol açtı." ifadelerini kullandı.

50 BİN LİTRE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Fars eyaletinde, istihbarat birimlerinin son birkaç gündeki operasyonlarında 50 bin litre alkolün ele geçirildiği ve üretici ve dağıtıcı oldukları belirlenen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 180'e yükseldi

SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 180'E ÇIKTI

Fars eyaletinde can kayıplarının artmasıyla İran genelinde, sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 180'e ulaştı.

Hastanelerde tedavi altına alınanlardan şu ana kadar Huzistan'da 51, Erdebil'de 19, Elburz'da 15, Mazenderan'da 12, İsfahan'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4, Hürmüzgan'da da 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend, sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
3 ülkede ordu korona sonrası sokağa indi
Koronavirüs salgınından sonra artan yağma olayları sonrası İtalya, İspanya ve İngiltere'de ordu, sokağa indi.
Rusya'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Moskova'da, virüs nedeniyle 79 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
ABD'de koronavirüs testinin yasa tasarısı imzalandı
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ABD'li vatandaşlar ücretsiz olarak test yaptırabilecek.
Lufthansa: Devlet yardımı olmadan ayakta kalmak zor
Lufthansa'nın Üst Yöneticisi Spohr, koronavirüs salgınının havacılık sektörüne etkisini değerlendirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
793
Çin'de son 24 saatte 13 vaka tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 13 vaka tespit edildi
136
ÖSYM 9 sınavı erteledi
ÖSYM 9 sınavı erteledi
41
Benzin ve motorine yeni indirim
Benzin ve motorine yeni indirim
181
Camide imam ve cemaat tartıştı
Camide imam ve cemaat tartıştı
437
Korona vakalarının arttığını söyleyen doktora soruşturma
Korona vakalarının arttığını söyleyen doktora soruşturma
333
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü
110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir