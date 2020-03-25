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İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı

Ülkede koronavirüsten koruduğu söylentileri üzerine kullandıkları sahte alkol nedeniyle 592 kişi hastanelere başvururken, 255 kişi bu nedenle hayatını kaybetti.

AA | 25.03.2020 - 18:15..
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İran'da, koronavirüsten koruduğu söylentileri üzerine kullanılan sahte içki nedeniyle ölümlerin sayısı artıyor.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, eyalette 6 Mart'tan bu yana alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuranların sayısının 592'ye yükseldiğini belirtti.

Bu kişilerden 72'sinin yaşamını yitirdiğini aktaran Muradiyan, "Alkolün koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söylentileri nedeniyle birçok kişi hastanelere başvurdu." dedi.

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı

SAYI KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISINI GEÇTİ

Muradiyan'ın verdiği son bilgilere göre, alkol zehirlenmesi nedeniyle en çok ölümün yaşandığı Fars eyaletindeki can kayıpları, eyalette koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını aştı. Fars eyaletinde şu ana kadar yaklaşık 25 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Öte yandan Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Elburz eyaletinin Acil Tıbbi Yardım Merkezi Başkanı Hasan Mededi, eyalette alkol zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığını belirtti.

Kirmanşah İmam Humeyni Hastanesi Genel Müdürü Cevad Emini Saman da eyalet genelinde alkol zehirlenmesi nedeniyle 30 kişinin tedavi altına alındığını, bunlardan 2'sinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Buşehr eyaletinin Başsavcısı Ali Hasanpur ise Aseluye kentinde şu ana kadar 24 ve 27 yaşlarındaki iki gencin sahte içki kurbanı olduğunu ifade etti.

TOPLAM SAYI 255'İ BULDU

Huzistan'da 66, Doğu Azerbaycan'da 20, Erdebil'de 19, Rezevi Horasan'da 13, Mazenderan'da 12, İsfahan'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4, Hürmüzgan'da 1 kişinin sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Böylece ülke genelinde ölenlerin sayısı 255'e çıktı.

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