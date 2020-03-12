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İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

'Alkol koronavirüse iyi geliyor' söylentisi, ülkede ölümlerin artmasına neden oldu.

AA | 12.03.2020 - 09:51..
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İran'da sahte içki, can almaya devam ediyor.

Huzistan, Elburz ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ali İhsanpur, Huzistan eyaletinde 6 Mart'tan bu yana sahte içki tüketen 500'ü aşkın kişinin zehirlenerek hastanelere başvurduğunu açıkladı.

73 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhsanpur, "Huzistan eyaletinde alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi." dedi.

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Elburz'da 15, Mazenderan eyaletinde de 12 kişinin sahte içki nedeniyle öldüğü açıklanmıştı. Böylece toplam 73 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend, sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

"ALKOL İYİ GELİYOR" SÖYLENTİSİ

Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari ise daha önce yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların, "alkolün yeni tip koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini bildirmişti.

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

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