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İran'da şifa için yalanan türbeler kapatıldı

İran'ın Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii ve Fatıma-i Masume Türbesi ile Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.

İHA | 17.03.2020 - 08:57..
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İran'da koronavirüs bilançosunun ardından tedbirler genişletiliyor.

Kum kentinde her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Fatıma-i Masume Türbesi ve Cemkeran Camii ikinci bir bildiriye kadar kapalı olacağı belirtildi.

DEZENFEKTE EDİLECEK

Bildiride koronavirüsün Kum kentinden yayılmaya başladığı dikkate alınarak salgının önlenmesi ve ziyaretçilerin sağlığı için söz konusu yerlerin her gün dezenfekte edileceği ifade edildi.

Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nin de koronavirüsün yayılmasını önlenmek amacıyla kapatılmasına karar verildi.

İran'da şifa için yalanan türbeler kapatıldı ViDEO

İran'da şifa için yalanan türbeler kapatıldı

ŞİFA İÇİN DEMİRLERİ YALIYORLARDI

Ancak ülkedeki mollalar duruma tepki göstererek, halkın türbe ziyaretlerinden vazgeçmemesi gerektiğini hatta türbelerin koronavirüse şifa olacağını belirtmişlerdi.

İranlılar da mollaların bu çağrısı üzerine türbelerin demir ve korkuluklarını yalayarak şifa bulmayı umut etmişti.

İran'da şifa için yalanan türbeler kapatıldı

İran'da virüs nedeniyle ölü sayısı 853, vaka sayısı ise 14 bin 991 olarak açıklandı.

İranlıların koronavirüs için çözümü

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