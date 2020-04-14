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İran'da son 24 saatte koronadan 98 kişi öldü

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 98 artarak, 4 bin 683'e yükseldi.

AA |
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İran'da son 24 saatte koronadan 98 kişi öldü

İran'da koronavirüse ilişkin son veriler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının da 1574 olduğunu duyurdu.

VAKA SAYISI 75 BİNE YAKLAŞTI

Böylece ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 4 bin 683'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının ise 74 bin 877'ye ulaştığını bildirdi.

İran'da son 24 saatte koronadan 98 kişi öldü

3 BİN 691 HASTANIN DURUMU KRİTİK

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 691 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşenlerin sayısının bir gün içinde 2 bin 146 arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 48 bin 129 olduğunu ifade etti.

287 BİNDEN FAZLA TEST

Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan koronavirüs test sayısının ise 287 bin 359 olduğunu sözlerine ekledi.

CAN KAYBI 100'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

İran'da 97 ölümün kaydedildiği 14 Mart'tan sonraki 31 gün içinde ilk kez, günlük can kaybında 100'ün altına düşüldü.

Vaka sayısında da son 22 gün içinde en düşük artış kaydedildi.

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