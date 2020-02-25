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İran'da stoklanmış 5.5 milyon maske ele geçirildi

Tahran'da karaborsacılar tarafından stoklanmış ve bazıları gerekli sağlık koşullarını taşımayan 5,5 milyonun üzerinde maske ele geçirildiği açıklandı.

AA | 25.02.2020 - 16:42..
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Çin'den sonra İran'da çok sayıda ölüme neden olan ve bürokratlara kadar yayılan koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzerek bütün sağlık kuruluşları virüsü kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, fırsatçılar da boş durmuyor.

5.5 MİLYONUN ÜZERİNDE MASKE BULUNDU

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkede son günlerde onlarca depoda yapılan denetimlerde karaborsacılar tarafından stoklanmış, bazıları gerekli sağlık koşullarını taşımayan 5,5 milyonun üzerinde maske ele geçirildiğini belirtti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla irtibatlı 3 kişinin gözaltına alındığını aktaran Rahimi, sağlıksız koşullarda maske üreten 3 fabrikanın da kapatıldığını kaydetti. Rahimi, "Ele geçirilen stoklanmış maskeler, halka dağıtılmak üzere tıp fakültelerine gönderilecek." dedi.

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