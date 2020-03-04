İran'da tüm eyaletlerde cuma namazı iptal edildi

Çin'den sonra koronavirüsün en etkili olduğu ülkelerden biri olan İran'da, virüsün tüm ülkeye yayıldığı açıklandı.

Ölümlerin ve yayılmanın önünü alamayan İran yönetimi, halkı kalabalık toplantılara katılmaması yönünde uyarıyor.

Türbelere gidilmemesi yönünde uyarılar yapılan İran'da, bu hafta eyalet camilerinde cuma namazı kılınmayacak.

EYALET MERKEZLERİNDE CAMİLER BOŞ KALACAK

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde, bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre Ekberi, "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karara göre, cuma namazı bu hafta tüm eyalet merkezlerinde iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.

İLÇELER İÇİN HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Ekberi, ilçelerde cuma namazıyla ilgili kararın ise Veliyi Fakih'in (ülke lideri Ali Hamaney) temsilcileri, vali ve eyalet sağlık müdürleri tarafından alınacağını belirtti.