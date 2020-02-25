İran'da türbeler, ziyaretler devam etsin diye ilaçlanıyor

Çin'i kasıp kavuran koronovirüs tehdidi İran'a da yayılmaya devam ediyor...

İran medyasına göre ülke içerisindeki ölümler 50'nin üzerinde...

Ülke genelinde ise insanlar evlerinden çıkmaya korkarken, devlet tarafından da tedbirler alınmaya çalışılıyor.





"TÜRBELERE GİTMEYİN UYARISI YAPILMIŞTI"

Ülkede yüzde 90'ı Şii Müslümanı olan halk için önemli yer tuttan türbe ziyaretleri için İran Sağlık Bakanı Said Nemeki "Koronavirüs geçene kadar gitmeyin" uyarısında bulunmuştu.

MOLLALAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İran Sağlık Bakanı Nemeki'nin türbe uyarısı, mollaların tepkisine neden olmuştu.

ÇÖZÜM BULUNDU

Yaşanan bu gelişmeler üzerine koronavirüsle mücadele kapsamında ülkede türbe ziyaretleri devam etmesi için ilaçlama faliyetleri başladı.

İranlılar dini merasimlere sınırlama getirilirken, virüsün yayılmasını engellemek için türbede dezenfekte işlemleri yapılıyor.