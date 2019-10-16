İran'da Türk bayrağına hakaret

Trump’tan art arda gelen yaptırım tehditlerine rağmen Türk ekonomisinde gerçekleşen yükseliş, ABD’nin ünlü ekonomi programlarına konu oldu.

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İzmir'de 35 yıldır vücuduna metalleri çekiyor

Vücudunun metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark eden Ethem Arslan, bir tepsiyi saatlerce sırtında tutabildiğini ve yanında oturan kişinin ağrılarının kendisine geçtiğini söyledi.