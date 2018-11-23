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İran'da Türkmen düğününden renkli kareler

Ülkenin kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde düzenlenen toplu nikah töreninde, geleneksel Türkmen düğünü renkli görüntüler oluşturdu.

AA | 23.11.2018 - 00:39..
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İran Cumhurbaşkanlığı Turizm, El Sanatları ve Kültürel Miras Kurumu tarafından Gülistan eyaletine bağlı Gürgan kentinde düzenlenen toplu nikah töreninde, Türkmenlerin yanı sıra Sistani-Fars, Kehtul ve diğer etnik kesimlere mensup 25 çift dünya evine girdi.

İran'da Türkmen düğününden renkli kareler

İran'da Türkmen düğününden renkli kareler

İran'da Türkmen düğününden renkli kareler

TÜRKMEN GELİNLERE "ANNAK" GİYDİRİLDİ

Renkli görüntülere sahne olan toplu nikah merasiminde özellikle Türkmenlerin geleneksel düğünleri büyük ilgi gördü.

Türkmen damatlar başlarındaki yün kalpaklarla dikkati çekerken, Türkmen gelinlere ise nikahlarının kıyılmasının ardından evli olduklarını simgeleyen "annak" isimli başlık giydirildi.

İran'da Türkmen düğününden renkli kareler

Törende Türkmenlerin geleneksek kıyafetleri ve adetleri renkli görüntüler oluşturdu.

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği toplu nikah merasimi, oynanan yöresel oyunlar ve farklı dillerde seslendirilen şarkılarla sona erdi.

İran'da Türkmen düğününden renkli kareler

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