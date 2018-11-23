İran'da Türkmen düğününden renkli kareler

İngiliz Daily Telegraph, Brexit anlaşmasının, Türkiye'de olduğu gibi İngiltere'yi de Brüksel politikalarına bağımlı hale getireceğini savundu.

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FBI ve Samsun siber polisinden ortak operasyon

Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.