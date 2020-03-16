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İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi koronadan öldü

Bathai, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi.

AA | 16.03.2020 - 09:49..
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Koronavirüs, İran'da can almaya devam ediyor.

Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

78 YAŞINDAYDI

İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'e göre, Uzmanlar Meclisi Üyesi Bathai, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi.

İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi koronadan öldü

724 KİŞİ ÖLDÜ

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede can kaybının 724'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 14 bine yaklaştığını açıklamıştı.

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