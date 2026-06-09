İran'da 'vatan hainliği' suçlamasıyla 200'den fazla kişinin mal varlığına el konuldu

İran yaşadığı saldırılarda can ve mal kaybı yaşadı, olayların yol açtığı belirsizlik ve gerginliklerle ekonomisi derin yara aldı.

Bu süreçte düşmanla iş birliği yaptığı tespit edilenlere yaptırımlar gündeme geldi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, şu ana kadar 200'den fazla kişinin mal varlığına "vatan hainliği" suçlamasıyla el konulduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre Cihangir, ülkede mal varlığına el konulan kişilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Şu ana kadar 200'den fazla kişinin "vatan hainliği" suçlamasıyla mal varlığına el konulduğunu belirten Cihangir, aynı suçlamayla hakkında inceleme yürütülen başka kişilerin mal varlıklarına ilişkin tespit çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Cihangir, yargı erkinin söz konusu dosyalarla ilgili kesin sonuca ulaşıncaya kadar çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.