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İran'da yeni doğan bebekte koronavirüs tespit edildi

İranlı yetkili, "Bebek, dünyaya geldikten sonra ilk 24 saat içinde solunum güçlüğü yaşadı." dedi.

AA |
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İran'da yeni doğan bebekte koronavirüs tespit edildi

İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmed Şah Ferhat, "Koronavirüs taşıdığı şüphesi bulunan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğe test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı." dedi.

SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ YAŞADI

İmam Rıza Hastanesi'nde tedavi altında tutulan bebeğin 900 gram olarak doğduğunu aktaran Ferhat, "Bebek, dünyaya geldikten sonra ilk 24 saat içinde solunum güçlüğü yaşadı. Şu an destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA SON DURUM

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e ulaştı.

İran'da yeni doğan bebekte koronavirüs tespit edildi

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