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İran’da yoğun yağış sele neden oldu

Sistan-Belucistan eyaletinde yoğun yağışlar nedeniyle yaşanan selde 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Eyalette 500 köye ise ulaşım sağlanamıyor.

İHA | 13.01.2020 - 19:27..
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İran’ın Sistan-Belucistan eyaletinde yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel hayatı durma noktasına getirdi.

Yaşanan selde 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı. Sistan-Belucistan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Abbas Ali Ercümendi, sel nedeniyle 500 köye ulaşım sağlanamadığını, bölgeye giden 31 yolun ise kapandığını bildirdi.

YOLLAR KAPANDI

Ercümendi, selin verdiği en büyük hasarın tarım arazileri ve bahçelerde olduğunu belirterek, “Eyaletin kuzeyinde bulunan Haş kentinde de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Sistan-Belucistan eyaletinin İranşehr, Çabahar, Haş, Dekgan, Seravan, Serbaz, Kenarek, Mircave ve Niykşehr kentlerinde etkili olan yoğun yağış sele neden oldu. Bu kentlerde şu ana kadar toplam 8 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

İran’da yoğun yağış sele neden oldu -1

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