taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2844
Euro
5.989
Altın
1223.11
Borsa
93003.27
Gram Altın
207.853

İran'da yüzlerce üst düzey yetkili istifa etti

İran'da cumhurbaşkanı yardımcıları, valiler, belediye başkanları ve bürokratların olduğu birçok üst düzey yetkili zorunlu olarak görevinden istifa kararı aldı.

DHA | 25.11.2018 - 13:34..
  1. Haberler
  2. Dünya

wt

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yardımcılığını veya danışmanlığını yapan 10 tanınmış isim dün istifalarını Cumhurbaşkanı'na sundu.

İstifa edenler arasında yer alan Hasan Ruhani'nin kadın yardımcılarından Şahindoht Molaverdi, yayımladığı yazılı açıklamayla meclisin çıkardığı yasayı sert şekilde eleştirdi. Molaverdi, Ruhani’nin Vatandaş Haklarından Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

14 İLİN VALİSİ KOLTUĞUNDAN OLDU

Yeni yasayla birlikte 31 ilin bulunduğu ülkede, en az 14 vali görevinden istifa ederken, hükümet bazı iller için vekaleten valiler atadı. Yeni kanun, aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu onlarca belediye başkanını koltuğundan etti.

İstifa eden belediye başkanları için Belediye Meclisleri yeni başkanlar seçerken, aralarında beş büyükşehir Tahran, Meşhet, Yezd, Kirmanşah ve Reşt için İstihbarat Teşkilatı'nca olur yazısı daha gelmediği için bu şehirlerdeki belirsizlik devam ediyor.

ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DE GÖREVİNİ BIRAKTI

Bürokratları da kapsayan yeni kanunun uygulanmasıyla, İran'ın yurt dışındaki bazı büyükelçileri de görevini bırakmak zorunda kaldı. İstifa edenler arasında İran'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakkari’de aşiret usulü Öğretmenler Günü

Hakkari’de aşiret usulü Öğretmenler Günü

80
CHP'de yerel seçim hazırlıkları

CHP'de yerel seçim hazırlıkları

158
Fransa'da akaryakıt zammı protestoları sertleşiyor

Fransa'da akaryakıt zammı protestoları sertleşiyor

99
Devlet Bahçeli: Belediyelerin hepsi bizde olsa ne olacak

Devlet Bahçeli: Belediyelerin hepsi bizde olsa ne olacak

240
Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

16
AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı

AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı

20
Amazon ormanlarında son 10 yılın en büyük kaybı yaşandı

Amazon ormanlarında son 10 yılın en büyük kaybı yaşandı

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir