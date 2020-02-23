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1 NASA buzul erimesini uzaydan görüntüledi Küresel ısınmanın etkileri Antarktika'ya sıçradı. Eagle Adasın'daki buz örtüsü 10 günde yüzde 20 eridi.

2 Adana'da 3 Tevrat ele geçirildi: 3 gözaltı Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir iş yerinden 3 Tevrat ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

3 Lionel Messi bir rekor daha kırdı Barcelona'nın Eibar'ı 5-0 yendiği maçta 4 gol birden atan Lionel Messi, kariyerindeki 1000. gol katkısını yaptı ve bunu yapan ilk oyuncu oldu.

4 İran'daki deprem Van'ı da salladı İran'daki deprem Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesinde hissedilen depremde, bazı binalar yıkıldı.

5 Sultangazi'de güpegündüz apartman kapısını çaldılar Apartmanın dış kapısı hırsızlar tarafından çalınırken, kapının tamir edilmek üzere götürüldüğünü düşünen apartman sakinleri olaya müdahale etmedi.

6 Bir annenin hayat mücadelesi: Evini atölyeye çevirdi Beyin felci diğer adıyla serebral palsi hastası olan oğlu Mehmet Emir'in tedavi masrafları için evinde el işi yapan anne Özge Koptur, destek bekliyor.