İran'daki gösteriler Mustafa Denizli'yi de etkiledi

Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Mustafa Denizli, son olarak İran'da Tractor Sazi takımını çalıştırdı.

Denizli, bu takımda 11 maça çıktı. 5 galibiyet 3 yenilgi 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz günlerde bu takımdan ayrıldı. Denizli'nin İran günleri ise oldukça zorlu geçti.

GÖSTERİLER MUSTAFA HOCA'YI KORKUTTU

İran'da son aylarda benzin fiyatlarına yapılan zammı prosto etmek için başlayan gösteriler ülkenin her tarafına yayıldı. Hayatı olumsuz etkiledi. Mustafa Denizli de bu durumdan etkilendi.

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuşan Denizli, gösteriler nedeniyle evde kalmaya bile korktuğu için 2 gece arabada yattığını söyledi.