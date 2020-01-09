taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.911
Euro
6.5758
Altın
1560.4
Borsa
112876.05
Gram Altın
296.338
Bitcoin
47150.93

İran’daki uçak kazasında ölenler anıldı

Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran'da düşmesi sonucu hayatını kaybeden 176 kişi, Kiev'deki havaalanında anıldı.

İHA | 09.01.2020 - 05:54..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Tahran-Kiev seferi için pistten havalanan ve kalkışından kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayollarına (MAU) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden yolcular için, Kiev Borispol Havaalanı’nda anma töreni düzenlendi.

Anma törenine hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları katılırken, kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yanına çiçekler ve mumlar bırakıldı.

İran’daki uçak kazasında ölenler anıldı

176 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ukrayna Havayolları’na ait uçağın İran’da düşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 176 kişinin öldüğü kazanın araştırılması için savcılığa gerekli talimatları verdiğini açıklamıştı. Düşen uçaktaki yolcuların ve mürettebatın İran, Kanada, Ukrayna, İsveç, Afganistan, Almanya ve İngiltere uyruklu olduğu tespit edilmişti.

İran’daki uçak kazasında ölenler anıldı

İran’daki uçak kazasında ölenler anıldı

İlginizi Çekebilir
İngiltere'de Prens Harry ve eşi Megan, Kraliyet'ten ayrılıyor
İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki 'üst düzey' üyeliklerinden feragat edeceklerini duyurdu.
Lufthansa, İran ve Irak'a uçuşları askıya aldı
Alman hava yolu firması Lufthansa, İran ve Irak'a uçuşları ve iki ülkenin hava sahalarından geçen uçuş güzergahlarını "tedbiren" askıya aldığını duyurdu.
Norveç’te havaalanında yangın: 300 araç kül oldu
Stavanger kentinde bulunan havaalanındaki otoparkta çıkan yangın nedeniyle tüm uçuşlar iptal edilirken, otoparkta bulunan 300 araç da kullanılamaz hale geldi.
Fransa'da grev boyunca 1.5 milyon bilet iptal edildi
Fransa'da bir aydır süren ve hayatı felç eden grevler toplu taşımayı da vurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

55
Bağdat'ta yeşil bölgeye füze saldırıları

Bağdat'ta yeşil bölgeye füze saldırıları

25
NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak

NATO, Orta Doğu'daki ağırlığını artıracak

26
Anne ve 3 çocuğunu yangından komuşları kurtardı

Anne ve 3 çocuğunu yangından komuşları kurtardı

6
Tunceli'de çok sayıda cinsel istismar, halkı sokağa döktü

Tunceli'de çok sayıda cinsel istismar, halkı sokağa döktü

10
Galatasaray Avrupa Kupası'nda Monaco'yu devirdi

Galatasaray Avrupa Kupası'nda Monaco'yu devirdi

5
ABD'de 1,8 milyon insan daha kanser riski altında

ABD'de 1,8 milyon insan daha kanser riski altında

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir