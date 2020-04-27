İran'dan 39 vatandaş, Mardin'de karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyesi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, İran'daki 4'ü çocuk 39 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Mardin Havalimanı'na indi.

MARDİN'DE YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

Vatandaşlar sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle havalimanından alınarak Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi.

14 GÜNLÜK KARANTİNA

Yerleştirildikleri yurtta 14 gün süreyle karantinada kalacak vatandaşların ihtiyaçları Mardin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacak.