İran'dan ABD ve Suudilere: Ülkeniz savaş alanına döner

ABD’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yüzlerce asker göndermeyi planladığını açıklamasının ardından konuşan Selami, İran ile savaş başlatacak olan ülkenin kendi topraklarının savaş alanına döneceği konusunda uyardı.

"ÜLKESİNİ SAVAŞ ALANI YAPMAK İSTEYEN BUYURSUN"

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA’nın sözlerini aktardığı Selami, “Her türlü saldırıya karşı kesin cevap verecek iradeye sahibiz. Sahasının savaş alanına dönmesini isteyen buyursun. Biz asla savaşın kendi topraklarımıza sıçramasına izin vermeyiz” diye konuştu.

RUHANİ: HATAYA DÜŞMEYİN

Daha önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ülkenin hava sahasını ihlal eden insansız hava araçlarının (İHA) ordu tarafından vurulacağı yönündeki uyarısını da yineleyen Selami, “Sınırlı saldırılar sınırlı kalmayacak” dedi ve İran ile ilgili hataya düşülmemesi konusunda uyardı.

General Selami’nin bu açıklamaları, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un Suudi petrol şirketi Aramco tesislerine düzenlenen saldırı sonrası Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yüzlerce asker gönderilmesini planladığı yönündeki açıklamasını izliyor.