taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1226
Euro
6.8888
Altın
1288.54
Borsa
88909.21
Gram Altın
253.565

İran’dan ABD’ye cevap: Müzakere olmayacak

ABD'nin kenidlerine askeri bir müdahalede bulunmaya cesaret edemediğini söyleyen Devrim Muhafızları Komutanı, "ABD'nin istediği olmadı." dedi.

İHA | 10.05.2019 - 15:17..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na özel konuşan İran Devrim Muhafızları Komutanı Siyasi Yardımcısı General Yedullah, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir müzakere teklifine 'müzakere olmayacak' şeklinde cevap verdi.

"ABD'NİN İSTEDİĞİ OLMADI"

ABD’nin yaptırımlar ve siyasi baskılar ile İran’ı yeni bir müzakereye çekmeye çalıştığını söyleyen General Cevani, "Trump ve ekibi, İran’da karışıklık çıkacağına ve İran’ın bu krizden kurtulmak için ABD ile müzakere yapacağına inanmaktaydı. Ancak bu gerçekleşmedi.” dedi.

İran’dan ABD’ye cevap: Müzakere olmayacak

İran Milli Güvenlik Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi ise nükleer anlaşmadaki taahhütlerin kısmen askıya alınmasına ilişkin kararın, anlaşmaya muhatap ülkeleri tekrar anlaşmaya çekmek için alındığını dile getirdi.

Nükleer anlaşmaya muhatap ülkelerin anlaşma kapsamında verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri için bu kararı aldıklarını söyleyen İran Milli Güvenlik Konseyi Sözcüsü Hüsrevi, "Bu yönde aşamalı olarak ilerleyeceğiz” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlü piliç markası sahibine FETÖ'den hapis

Ünlü piliç markası sahibine FETÖ'den hapis

115
Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

104
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

1221
Yiğit Bulut'un dolar öngörüsü tutmadı

Yiğit Bulut'un dolar öngörüsü tutmadı

446
Koç ve Sabancı'nın 3 aylık net kârı

Koç ve Sabancı'nın 3 aylık net kârı

243
Nagehan Alçı'ya göre YSK'nın kararı tutarlı değil

Nagehan Alçı'ya göre YSK'nın kararı tutarlı değil

443
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklara hakaret davası

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklara hakaret davası

194
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir