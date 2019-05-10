İran’dan ABD’ye cevap: Müzakere olmayacak

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na özel konuşan İran Devrim Muhafızları Komutanı Siyasi Yardımcısı General Yedullah, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir müzakere teklifine 'müzakere olmayacak' şeklinde cevap verdi.

"ABD'NİN İSTEDİĞİ OLMADI"

ABD’nin yaptırımlar ve siyasi baskılar ile İran’ı yeni bir müzakereye çekmeye çalıştığını söyleyen General Cevani, "Trump ve ekibi, İran’da karışıklık çıkacağına ve İran’ın bu krizden kurtulmak için ABD ile müzakere yapacağına inanmaktaydı. Ancak bu gerçekleşmedi.” dedi.

İran Milli Güvenlik Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi ise nükleer anlaşmadaki taahhütlerin kısmen askıya alınmasına ilişkin kararın, anlaşmaya muhatap ülkeleri tekrar anlaşmaya çekmek için alındığını dile getirdi.

Nükleer anlaşmaya muhatap ülkelerin anlaşma kapsamında verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri için bu kararı aldıklarını söyleyen İran Milli Güvenlik Konseyi Sözcüsü Hüsrevi, "Bu yönde aşamalı olarak ilerleyeceğiz” dedi.