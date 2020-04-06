taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7388
Euro
7.2872
Altın
1613.18
Borsa
89552.61
Gram Altın
349.439
Bitcoin
45675.01

İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız

İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs vakaları konusunda Çin'in verdiği sayıları 'acı bir şaka' olarak nitelendirdi.

DHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız

Video konferans şeklinde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs vakaları konusunda Çin’in verdiği sayıları değerlendirdi.

İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız

"ÇİN’İN VERDİĞİ SAYILAR ACI BİR ŞAKA GİBİ"

İranlı Sözcü, “Çin’in verdiği sayılar, acı bir şaka gibi. Dünyanın birçok noktasında Çin’den gelen sayılar esas alınarak hastalığın basit bir grip olduğu düşünüldü. Çin bu konuda tüm dünyayla ‘acı bir şaka’ yapmış gibi görünüyor. Çin’de iki ay içinde bu salgın kontrol altına alındığı söyleniyorsa bu konuda daha fazla düşünmeliyiz” dedi.

İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız

İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız

İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız

İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız

İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız

İlginizi Çekebilir
Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 8 bin 78'e çıktı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi.
İtalya'da koronavirüs ölüm oranları giderek düşüyor
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi.
Çin, 4 milyar maske ihraç etti
Koronavirüsün ilk çıktığı ülke olan Çin, devam eden süreci fırsata çevirerek sattığı maskelerden 1.4 milyar dolarlık gelir elde etti.
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 8503'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1340 artış gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elini kaptırdığı makine ile hastaneye götürüldü
Elini kaptırdığı makine ile hastaneye götürüldü
21
Oğluna doğum günü sürprizi isteyen anneyi kırmadılar
Oğluna doğum günü sürprizi isteyen anneyi kırmadılar
33
Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı
Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı
12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir