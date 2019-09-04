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İran'dan Denizli'ye midesinde eroinle girmeye çalıştı

İran’dan yutma yöntemi ile 250 gram eroin ile şehre girmeye çalışan yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İHA | 04.09.2019 - 14:33..
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Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kent genelindeki güvenlik tedbirlerini arttırdı.

SOKAK SATICILARINA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Özellikle kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak yer aldığı alanlarda ve Pamukkale Üniversite bölgesinde uygulama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştiren narkotik ekipleri sokak satıcılarına da göz açtırmıyor.

MİDESİNDE 250 GRAM EROİN BULUNDU

Bu kapsamda son olarak gerçekleştirdikleri başarılı operasyon ile İran’dan, Denizli’ye yutma yöntemiyle eroin maddesi taşıyan H.A., isimli şahıs ve Denizli’de bağlantılı olduğu kişileri yakalayan narkotik ekipleri 250 gram eroin yakalandı.

İran'dan Denizli'ye midesinde eroinle girmeye çalıştı

TIBBİ MÜDAHALEYLE ÇIKARILDI

Şüphelinin midesinde bulunan yutma tekniği için özel ambalajlanmış eroin paketleri hastanede uzman personel tarafından tıbbi müdahale ile çıkartıldı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kara yollarındaki denetimlerini de artıran görevliler yol üzerinde yaptıkları çalışmalarda şüpheli araç ve şahısların kontrolünü sağlayarak uyuşturucu madde satışına çıkan zehir tacirlerini kıskıvrak yakaladı. Narkotik ekipleri tarafından satışa hazır vaziyette paketlenmiş 27 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 6 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden sağlandığı değerlendirilen haksız kazançlara ise operasyonlarda el konuldu. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 9 kişi hakkında da kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.

İran'dan Denizli'ye midesinde eroinle girmeye çalıştı

İran'dan Denizli'ye midesinde eroinle girmeye çalıştı

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