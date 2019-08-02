İran'dan dünyanın en büyük el dokuma halısı

İran, dünyanın en büyük tek parça el dokuma halısını tanıttı.
İran devlet medyasında yer alan haberlerde, 600 metrekarelik halının Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açılışını yaptığı Tebriz Uluslararası Halı Fuarı'nda sergilendiği belirtildi.
AĞIRLIĞI 3 TON
Tek parça halindeki el dokuması halı için 70 farklı boya kullanıldığı, ağırlığının 3 ton olduğu ve 10 santimetrede 60 düğüm atılarak dokunduğu kaydedildi.
6 SENEDE YAPILDI
Yapımı 6 senede tamamlanan halı, Tebriz'de 4 Ağustos'a kadar devam edecek fuarda ziyarete açık olacak.
İran medyası söz konusu halıyı "dünyanın tek parçadan oluşan en büyük el dokuma halısı" olarak nitelendiriyor.