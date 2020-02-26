İran'dan gelen araçlar dezenfekteyle Türkiye'ye alınıyor

İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin bu ülkeyle sınırında sıkı tedbirler alınıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda koronavirüs önlemleri artırıldı.

İRAN SINIRINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gürbulak Sınır Kontrol Noktası'nda Türkiye'ye giriş yapan araçları özel kıyafetler giyerek dezenfekte ediyor. Bu işlemden geçirilen araçların daha sonra ülkeye girişleri sağlanıyor.

İran'dan Türkiye'ye araçlar dezenfekte edildikten sonra alınıyor ViDEO