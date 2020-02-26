taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1592
Euro
6.7015
Altın
1648.69
Borsa
113970.99
Gram Altın
326.411
Bitcoin
56593.94

İran'dan gelen araçlar dezenfekteyle Türkiye'ye alınıyor

Koronavirüs ölümleri nedeniyle İran'dan gelen araçlar, dezenfekte edildikten sonra Türkiye'ye giriş yapıyor.

AA | 26.02.2020 - 14:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin bu ülkeyle sınırında sıkı tedbirler alınıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda koronavirüs önlemleri artırıldı.

İRAN SINIRINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gürbulak Sınır Kontrol Noktası'nda Türkiye'ye giriş yapan araçları özel kıyafetler giyerek dezenfekte ediyor. Bu işlemden geçirilen araçların daha sonra ülkeye girişleri sağlanıyor.

İran'dan Türkiye'ye araçlar dezenfekte edildikten sonra alınıyor ViDEO

İlginizi Çekebilir
Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
38 yaşındaki Yunanistanlı bir kadının İtalya ziyareti sonrasında virüs kaptığı aktarıldı.
Van'da hayatını kaybedenlerin sayısı 10 oldu
Van'da 5.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
İstanbul'da saldırı hazırlığındaki 10 terörist yakalandı
5 adrese yapılan baskınlarda 10 kilogram patlayıcı, fünyeler ve silahlar ele geçirildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan 2 ülkeye seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya’nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için uyarılar
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için uyarılar
175
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
308
Defne Samyeli, Palandöken'de
Defne Samyeli, Palandöken'de
293
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
340
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
392
Hikmet Köksal öldü
Hikmet Köksal öldü
389
Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi
Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi
824
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir