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İran'dan gelen Türk şoför Mardin'de gözlem altına alındı

Kızıltepe ilçesinde, İran'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoförün, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı açıklandı.

DHA | 24.02.2020 - 17:27..
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, tır şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı.

14 GÜN GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK

Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı. Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.

İran'dan gelen Türk şoför Mardin'de gözlem altına alındı

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