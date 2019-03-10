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İran'dan Irak'a vizelerin kaldırılması teklifi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesi ile Irak arasındaki vizelerin kaldırılması teklifinde bulunduklarını ve yarın bu konuda olumlu haberlerin duyurulacağını temenni ettiğini belirtti.

AA | 10.03.2019 - 22:13..
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İran'dan Irak'a vizelerin kaldırılması teklifi

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın gerçekleştireceği ziyaret öncesi Bağdat'ta temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak basınına açıklamalar yaptı.

PARASIZ OLMASI TEKLİF EDİLDİ

İki ülke heyetlerinin bugün yaptığı görüşmelerde, İran ile Irak arasında vizeyle ilgili güzel bir uzlaşının sağlandığını kaydeden Zarif, "Iraklı kardeşlerimize vizenin karşılıklı olarak tamamen kaldırılmasını ya da parasız olmasını teklif ettik. Bu da olmazsa ücretlerin makul seviyeye çekilmesini önerdik. Müzakerelerimiz devam ediyor. Yarın bu konuda güzel haberlerin duyurulacağını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zarif, Bağdat temasları kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile bir araya gelmişti.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yarın petrol, doğalgaz ve elektrik sektörlerinde ortak mutabakat zaptı imzalanacağı belirtilmişti.

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