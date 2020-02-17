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İran'dan Süleymani heykeli

İran için önemli figürler arasında yer alan Kasım Süleymani'nin, heykeli yapıldı.

Haber Merkezi | 17.02.2020 - 16:04..
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İran'dan Süleymani heykeli

ABD'nin, 30 Ocak 2020 tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı'nda Haşd-i Şabi güçlerine ait bir konvoyu hedef aldığı saldırıda, İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani hayatını kaybetmişti.

İran'dan Süleymani heykeli

İRAN HEYKELİNİ DİKTİ

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin heykeli, Lübnan'ın güneyindeki işgal devleti İsrail sınırına yakın Marun el-Ras bölgesine dikildi.

Heykel'in açılış törenine, İran ve Irak'tan gelen çok sayıda davetli katıldığı bildirildi.

Öte yandan, İsrail ise Lübnan sınırına dikilen Kasım Süleymani heykeline Theodor Herzl ile yanıt verdi.

İran'dan Süleymani heykeli

İran'dan Süleymani heykeli İZLE

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