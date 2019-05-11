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İran'dan Suriye'ye petrol ihracatı sevkiyatı

ABD'nin yaptırımları nedeniyle petrol ihracatında ciddi kayıplar yaşayan İran'ın Suriye'ye petrol sevkiyatı yaptığı iddia edildi.

AA | 11.05.2019 - 13:18..
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İran'dan Suriye'ye petrol ihracatı sevkiyatı

ABD'nin CNBC televizyonunun tanker izleme şirketlerinin verilerine dayandırdığı haberine göre, İran, mayısın ilk haftasında Suriye'nin kuzeybatısındaki Banyas Limanı'na yaklaşık 1 milyon varil ham petrol sevkiyatı yaptı.

GPS SİSTEMLERİNİ KAPADILAR

Haberde, bu sevkiyatın yılbaşından bu yana İran'ın Suriye'ye yaptığı ilk petrol sevkiyatı olabileceği belirtilirken petrolü Suriye'ye taşıyan İran'a ait petrol tankerlerinin sevkiyatı gizli tutmak için GPS sistemlerini kapadıkları ifade edildi.

İran'dan Suriye'ye petrol ihracatı sevkiyatı

ABD'NİN YAPTIRIMLARI SEVKİYATLARI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Tanker izleme şirketlerine göre İran, Suriye’ye ayda 1 ila 3 milyon varil petrol gönderiyordu ancak ABD'nin yaptırımları nedeniyle bu sevkiyatlar 2018'in sonuna doğru neredeyse durma noktasına geldi.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI ÜLKELERİ TEHDİT EDİYOR

ABD yönetimi, Mayıs 2018'de İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı hedefleyen ABD, 2 Mayıs'tan itibaren İran petrolüne yaptırımlardan muafiyetleri kaldırmıştı. ABD, bu tarihten sonra İran'dan petrol alan müttefiklerinin de aralarında olduğu ülkeleri tek taraflı yaptırımlarla tehdit ediyor.

İran'dan Suriye'ye petrol ihracatı sevkiyatı

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