İran'dan uranyum üretim limitini aşma tehdidi

ABD hükümeti ve İran arasında nükleer gerilim sürüyor. ABD'nin yaptırımlarına kulak asmayan İran bu kez gerilimi tırmandıracak bir hamle yapıyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 10 gün sonra ülkesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramı geçeceğini belirterek nükleer anlaşmadaki limitin aşılacağını açıkladı.

300 KİLOGRAMDAN FAZLA URANYUM ÜRETECEKLER

Arak kentindeki Ağır Su Nükleer Tesisi'nde düzenlediği basın toplantısında Kemalvendi, "Uranyum üretimi 4 kat artırılmıştır. 300 kilogram zenginleştirilmiş uranyum için geri sayım başlamıştır. Bugünden itibaren 10 gün sonra (27 haziran) 300 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyum üretilmiş olacaktır." dedi.

Bahsi geçen uygulamanın nükleer anlaşma çerçevesinde gerçekleştiğini dile getiren Kemalvendi, söz konusu anlaşmanın 26 ila 36'ncı maddelerinin İran'ın haklarını koruduğunu, 36'ncı maddeye göre, yaptırımların kaldırılmaması durumunda İran'ın anlaşmayı kısmen veya tamamen askıya alabilme hakkına sahip olduğunu hatırlattı.

İRAN DAHA FAZLA BEKLEMEYECEK

Avrupa ülkelerinin anlaşmayı hayata geçirmeye güç yetiremediğini belirten Kemalvendi, İran'ın daha fazla beklemeyeceğini ifade etti.

Nükleer anlaşmaya taraf Avrupa ülkelerine (Almanya, İngiltere, Fransa) seslenen Kemalvendi, ülkesinin uranyum üretiminin günden güne arttığını Avrupa ülkelerinin anlaşmayı korumayı istemeleri durumunda gerekli adımları atmaları gerektiğini belirtti.

İkinci aşamada uranyum zenginleştirme oranının 3,67'yi geçmesinin bir iki gün içerisinde mümkün olacağını dile getiren Kemalvendi, "İki buçuk aya kadar pazar bulamazsak ağır su miktarı 130 tonu geçebilir. Bizim nükleer anlaşma kapsamında kabul ettiğimiz şey, fazla uranyumu uluslararası pazara arz etmemizdi. Bundan böyle bunu askıya alabilir ve tüm ağır suyu kullanabiliriz." şeklinde kaydetti.

TAHRAN ÜLTİMATOM VERMİŞTİ

2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması gereği, Tahran yönetimi, elinde 300 kilogram işlenmiş uranyum biriktiğinde bunu yurt dışına çıkarmakla yükümlü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD’nin yaptırımlarına karşılık 60 gün içinde İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını duyurmuştu.